Рафаэль дос Аньос — Пол Фелдер: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на поединок Рафаэль дос Аньос — Пол Фелдер.



Ставка: победа дос Аньоса за 1.50.

«Поделюсь сегодня с вами прогнозом на хороший бой. Единственный интересный поединок в этом карде. Старичок Рафа вновь решил выйти и доказать всем, что он ещё имеет силу в кулаках, а Фелдер, недолго думая, принял этот бой, потому что потенциальная победа над бразильцем даст ему шанс заполучить ещё какой-нибудь поединок с жёстким оппонентом.



Но обо всём по порядку. Дос Аньос использует свои навыки в борьбе, если только его переводят в партер. В остальных случаях, насколько я знаю, он сам не лезет и бьётся в стойке. У Фелдера никакой борцовской базы нет, поэтому предложить что-то в партере он Рафе не сможет.



Но если честно, я думаю, что до борьбы тут дело даже не дойдёт. Оба любят порубиться в стойке. У обоих нет жёсткого удара, который сразу отправляет в нокаут, и работают они аккуратно. Но Рафа настолько опытный, что никак не должен позволить Фелдеру себя побить, тем более что американец месяц назад и не знал о предстоящем поединке.



Уверен, что бразилец провёл плотный лагерь перед этой встречей, и это должно ему помочь выиграть. Ставлю на победу Рафы за 1.50».