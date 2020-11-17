Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: прогноз и ставка на матч Итогового турнира ATP в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Итогового турнира АТР Стефанос Циципас — Андрей Рублёв.

Ставка: тай-брейк за 1.80.

Поражения в близких матчах — главная беда Циципаса в последнее время. Результаты откровенно печальные — аж четыре поражения в пяти последних случаях. Все — при максимально возможном количестве сетов и от достойных соперников. 2:3 с Джоковичем, по 1:2 с Димитровым, Умбером и Тимом.



На таком фоне важно не просесть психологически. Год назад Стефанос выиграл Итоговый турнир ATP, а сейчас потерял право на ошибку уже ко второй игре. Разумеется, это будет давить. Рублёву терять нечего — он провёл великолепный сезон, взял пять титулов и впервые добрался до Лондона. Однако накануне разочаровал.



Уступил Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 4:6, хотя вторая ракетка мира действовала с запасом. Испанец оформил по одному брейку в каждой партии, большего не потребовалось. Россиянин крайне редко цеплялся на приёме, оставшись без брейк-пойнтов. Действовал скованно, много ошибался. Всё остальное сделала вторая подача, на которой удалось забрать всего 41% розыгрышей.



Соперники прекрасно знают друг друга, за два последних года пересекались пять раз. Пока впереди грек, 3-2. Однако тут нужно учесть, что выигрывают они строго по очереди. Если придерживаться этой тенденции, настал черёд Рублёва. Потому что в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2020 он уступил в трёх партиях.



Оба теннисиста обладают отличной подачей, так что большого количества брейков тут не будет. Самый очевидный вариант — тай-брейк за 1.80 или общий верх по геймам. Правда, планка задрана высоко, даже на тотал больше 23.5 гейма дают 1.90.



А вот выделить фаворита трудно: Циципас находится в психологической яме, Рублёв накануне действовал скованно и признался, что просто перенервничал. Играть оба умеют, но многое будет зависеть от настроения и нервов.