Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Прогноз: последний шанс россиянина пробиться в полуфинал

Зацепиться с Надалем не вышло, но у Циципаса четыре поражения в пяти последних матчах.

17 ноября Стефанос Циципас и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита. Ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.90, успех россиянина оценён коэффициентом 1.96.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира ATP Циципас — Рублёв 17 ноября

Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.23. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Анализ матча Итогового турнира ATP Стефанос Циципас — Андрей Рублёв (17.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, осталась вишенка на торте — Итоговый турнир ATP. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене О2 в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд заметно поскуднел. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие здесь. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Лондон-2020» наступает время второго тура. На десерт останется битва двух молодых теннисистов, Стефанос Циципас сразится с Андреем Рублёвым. Оба накануне потерпели поражения, а потому теперь нужно любой ценой брать верх. Иначе шансы на полуфинал в лучшем случае останутся сугубо теоретическими.

Грек накануне уступил Доминику Тиму в трёх сетах. Игра выдалась равная, по большей части соперники уверенно держали подачу. Совместными усилиями набежало всего семь брейк-пойнтов, каждый совершил по одному брейку. Австрийцу повезло чуть больше: быстро взял чужую подачу в решающей партии и вытерпел в пятом гейме, где шесть раз был счёт «ровно».

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Собственно, поражения в близких матчах — главная беда Циципаса в последнее время. Результаты откровенно печальные — аж четыре поражения в пяти последних случаях. Все — при максимально возможном количестве сетов и от достойных соперников. 2-3 с Джоковичем, по 1-2 с Димитровым, Умбером и Тимом.

На таком фоне важно не просесть психологически. Год назад Стефанос выиграл Итоговый турнир ATP, а сейчас потерял право на ошибку уже ко второй игре. Разумеется, это будет давить. Рублёву терять нечего — он провёл великолепный сезон, взял пять титулов и впервые добрался до Лондона. Однако накануне разочаровал.

Уступил Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 4:6, хотя вторая ракетка мира действовала с запасом. Испанец оформил по одному брейку в каждой партии, большего не потребовалось. Россиянин крайне редко цеплялся на приёме, оставшись без брейк-пойнтов. Действовал скованно, много ошибался. Всё остальное сделала вторая подача, на которой удалось забрать всего 41% розыгрышей.

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Соперники прекрасно знают друг друга, за два последних года пересекались пять раз. Пока впереди грек, 3-2. Однако тут нужно учесть, что выигрывают они строго по очереди. Если придерживаться этой тенденции, настал черёд Рублёва. Потому что в четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2020 он уступил в трёх партиях.

Оба теннисиста обладают отличной подачей, так что большого количества брейков тут не будет. Самый очевидный вариант — тай-брейк за 1.80 или общий верх по геймам. Правда, планка задрана высоко, даже на тотал больше 23.5 гейма дают 1.90.

А вот выделить фаворита трудно: Циципас находится в психологической яме, Рублёв накануне действовал скованно и признался, что просто перенервничал. Играть оба умеют, но многое будет зависеть от настроения и нервов.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Стефанос Циципас — Андрей Рублёв 17 ноября 2020 года

Рублёв неожиданно бледно выглядел накануне на фоне Надаля. После игры он признался, что нервничал и страдал от нехватки опыта. С Циципасом должно пойти лучше: позади пять очных встреч, две победы и три поражения. Грек проиграл четыре раза в пяти последних матчах, после такого избежать проблем с уверенностью сложно. Ждём затяжного поединка.

Ставка: тай-брейк за 1.80.