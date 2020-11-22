«Рубин» — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура чемпионата России
Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов», который состоится 22 ноября в Ростове-на-Дону.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70, ничья в матче за 3.30.
«Здесь трудно выделить фаворита. В нынешнем сезоне обе команды нестабильны, чередуют хорошие матчи с неудачными. Из-за потерь игроков тем и другим приходится перестраиваться, а это сильно запутывает ситуацию. Возможно, тренеры, с учётом условий, сделают акцент именно на надежности, тогда игра получится вязкой и нерезультативной. На мой взгляд, голов тут будет немного и игра пойдёт на три результата. Вполне вероятна ничья», — сказал Бубнов.
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