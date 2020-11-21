«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.84, тотал больше 2.5 мяча за 1.62, обе забьют за 1.60.

«Один из двух центральных матчей тура. «Тоттенхэм» может в случае успеха в этой игре и удачного исхода в параллельной встрече «Лестера» возглавить турнирную таблицу Премьер-Лиги. Такого с командой не было давно.



На удивление многих, подопечные Жозе Моуриньо играют в очень сбалансированный футбол, отставая всего на одно очко от «Лестера». Правда, если мы посмотрим, кого команда обыграла в последнее время – это «Вест Бромвич», «Брайтон», «Бернли». Конечно, это не те клубы, по итогам матчей с которыми можно говорить о серьезных чемпионских намерениях.



Из «Манчестер Сити» пришла новости, что Пеп Гвардиола остается. Вроде бы команда сейчас находится в середине турнирной таблицы, но «горожане» провели на матч меньше своих конкурентов. По потерянным очкам они отстают от лидеров, но это не слишком серьезный отрыв.



Игра против «Ливерпуля» перед перерывом на матчи сборных показала, что «Манчестер Сити» выздоравливает. «Горожане» не пропускали в этом сезоне ни в одном гостевом матче, но стабильно забивали. Ну а «Тоттенхэм», напротив, никак не может сохранить свои ворота сохранить сухими в домашних встречах.



Поэтому я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют. Также мне кажется, что игра получится верховой. В этих играх, как правило, команды не забивают менее 2.5 голов. Эта ставка заходила в шести из десяти последних очных встречах клубов. Также поставлю на победу «Манчестер Сити». «Горожане», определившись с будущим Гвардиолы, начинают поход к новым команде и высотам.