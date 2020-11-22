«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч 8-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 8-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Торино».
Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.80.
«На первый взгляд, в матче есть ярко выраженный фаворит — «Интер». Миланцы на данный момент объективно превосходят «Торино» по разным причинам: и по составу, и по тренерской работе.
Но, была пауза на матчи сборных, а в составе «Интера» много сборников, поэтому это может повлиять. Хотя, в основном такое влияет в России, а в Италии такое может быть мы и не увидим.
«Интер» силен, но не все получается, хотя очки потеряны в достаточном количестве. «Торино» — это команда, которая получила главного тренера, которая перестраивается. «Торино» играет пока очень скромно. Для туринского клуба начало сезона было непростое.
Плюс матч пройдет на выезде, а «Интер» будет предельно мотивированный. «Интеру» уже нельзя терять очки в Серии А, а задачи стоят очень высокие. Если в каких-то матчах можно уступить или потерять очки, то в матче с такими конкурентами надо брать максимум.
В этом матче я поставлю на убедительную победу подопечных Антонио Конте. Поставлю на то, что «Интер» победит с форой (-1.5)».
- 22 ноября 2020
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