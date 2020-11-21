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Валентина Шевченко — Дженнифер Майа: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 22.11.2020

Валентина Шевченко — Дженнифер Майа: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC 22.11.2020
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на поединок Валентина Шевченко — Дженнифер Майа.

Ставка: победа Шевченко за 1.05.

«По-моему, Валя побила уже всех сильных соперниц в своем дивизионе, но ей нашли еще одну претендентку. Мне нравится, как Валя подходит к боям, ее подготовка видна невооруженным глазом.

Работает в стойке превосходно, да и борьбу старается держать на хорошем уровне. Проиграла только Нуньес — одной из сильнейших в UFC. А в остальных встречах смотрелась на голову выше своих оппоненток. Всегда развивает преимущество по ходу боя, не отдает пространство. Бьет больно, действительно больно.

У Дженнифер, по большому счету, есть только грэпплинг и джиу-джитсу. Если она долго будет стоять и биться в стойке, то проиграет наверняка. Но я не думаю, что Майа подготовила какие-то сюрпризы для Шевченко. Опыта должно хватить у Вали, чтобы выстоять.

Мой прогноз — победа Шевченко за 1.05».

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