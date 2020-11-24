«Краснодар» — «Севилья»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья».



Ставка: «Севилья» не проиграет и обе забьют за 1.99.



«Краснодар» у себя дома примет «Севилью» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.



Краснодарцы очень неудачно выступают в этом розыгрыше ЛЧ, но всё-таки нужно сделать скидку на то, что для «быков» это первая Лига чемпионов. Они уже давно хотели и пытались в неё попасть.



В этом сезоне у «Краснодара» наконец-то получилось выйти в ЛЧ. Но, имея последние полгода такую кадровую проблему, ожидать побед и 100% выхода в плей-офф от него не стоило бы.



Сейчас этот клуб почти потерял шансы на выход из группы. И от «Севильи», и от «Челси» он отстаёт на шесть баллов. Осталось «Краснодару» только бороться с «Ренном» за выход в Лигу Европы с третьего места.



У себя дома и со своими болельщиками, я думаю, краснодарцы попытаются взять реванш за обидное поражение в Испании. Как минимум навязать борьбу и забить хотя бы один мяч «Краснодар» точно может.



Но, тем не менее, «Севилья» сейчас всё равно намного сильнее. Тут без слепых надежд. У неё тоже есть свои проблемы с составом. Но даже с некоторыми резервистами уровень севильцев все равно намного выше.



Испанцам нужны очки, чтобы обгонять «Челси» в группе. Пока они идут вровень. Лондонцы с «Ренном», скорее всего, возьмут три балла. Плюс «Севилья» уже познакомилась с «Краснодаром» и с его атакующими игроками. Элемент сюрприза у «быков» вряд ли уже выйдет.



По моему мнению, большинство времени в матче команды проведут равно. Я считаю, что обоим соперникам удастся забить. Также уверен в том, что «Севилья» не проиграет в этой встрече», — сказал Калиниченко.

«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова? Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.