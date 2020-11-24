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СКА – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА – «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Барыс».

Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 2.28.

«Что-то совсем захандрил наш казахстанский друг. И хоккей ему не в радость, и на ступеньках зоны плей-офф всё стоит, стоит, а внутрь попасть никак не может. Хоть вроде бы и конкурентов особых нет, и матчей в запасе аж на троих хватит. Но не идёт как-то у «Барыса», совсем не идёт. И теперь, после поражения в Уфе, чёрная проигрышная серия достигла уже четырёх матчей. А всего в шести последних играх казахстанцы сумели выиграть лишь раз, да и то дома, у давно лежащего вниз лицом «Нефтехимика».

А тут тебе будет не «Нефтехимик», а сами знаете кто. А этот «сами знаете кто», даже когда откровенно дуркует и валяет ваньку два периода, то в третьем всё равно собирается и добывает-таки нужный результат. А с «Барысом», вполне возможно, и дурковать не станет, должок у него перед казахстанцами за то, что те в начале октября питерцев дома прихлопнули.

И ведь совсем неоткуда взять для казахстанцев позитива, куда ни ткни – кругом лишь причины, почему казахстанцы должны проиграть. Начиная от нынешнего состояния и заканчивая статистикой личных встреч, в соответствии с которой на одну казахстанскую победу приходится четыре питерские. А эту свою одну победу «Барыс» в прошлый раз уже удержал, то есть, если верить статистике, должен с грохотом и под фанфары отдать четыре следующих «междусобойчика».

В общем, тут всё ясно. «Барыс», конечно, посопротивляется, точнее, СКА ему даст период, максимум два, почувствовать себя сопротивляющимся. А потом «армейцы» закончат эту канитель в основное время и с приличным преимуществом шайбы в три», — полагает Лебедев.

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