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«Ренн» — «Челси»: как сыграли, какой счёт, кто выиграл, какие ставки и прогнозы зашли

«Ренн» — «Челси»: как сыграли, какой счёт, кто выиграл, какие ставки и прогнозы зашли
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В Ренне на стадионе «Роазон Парк» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ренн» на своём поле уступил «Челси» со счётом 1:2.

На 22-й минуте матча счёт открыл Каллум Хадсон-Одои, ему ассистировал Мэйсон Маунт. Хозяева отыгрались на 85-й минуте, забил Серу Гирасси. Однако в компенсированное время Оливье Жиру принёс своей команде победу.

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.85. Успех французского клуба оценивался в 5.35. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.20. С 1000 рублей можно было выиграть 1850 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл 1.69, «обе забьют» — за 1.65. Точный счёт 2:1 в пользу лондонцев оценивался в 10.50.

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