ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Фейеноорд» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ЦСКА не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.53.
«Думаю, пришло уже время российскому клубу выиграть в этих еврокубках. Дальше уже просто некуда.
Первый матч «Фейеноорда» и ЦСКА был в целом равным, но армейцы умудрились провалить отрезок длиной в 10 минут во второй половине матча. Три мяча пропустили, на этом все и закончилось. Дома, конечно, нельзя подобного допустить. Считаю, что ЦСКА не слабее «Фейеноорда», в том числе и по персоналиям.
Но уже, честно говоря, боязно ставить на победу ЦСКА. Уже несколько раз надежды он не оправдывал. Но при этом проиграть дома уж точно не должны. Это просто позором станет. А матч наверняка получится результативным. ЦСКА старается играть от себя, голландские клубы также настроены на атакующий футбол. Не могу поверить, что встреча будет засушливой.
Поэтому моя ставка — ЦСКА не проиграет и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.
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