ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Фейеноорд» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.53.



«Думаю, пришло уже время российскому клубу выиграть в этих еврокубках. Дальше уже просто некуда.



Первый матч «Фейеноорда» и ЦСКА был в целом равным, но армейцы умудрились провалить отрезок длиной в 10 минут во второй половине матча. Три мяча пропустили, на этом все и закончилось. Дома, конечно, нельзя подобного допустить. Считаю, что ЦСКА не слабее «Фейеноорда», в том числе и по персоналиям.



Но уже, честно говоря, боязно ставить на победу ЦСКА. Уже несколько раз надежды он не оправдывал. Но при этом проиграть дома уж точно не должны. Это просто позором станет. А матч наверняка получится результативным. ЦСКА старается играть от себя, голландские клубы также настроены на атакующий футбол. Не могу поверить, что встреча будет засушливой.



Поэтому моя ставка — ЦСКА не проиграет и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне? Российские клубы провели в групповом этапе еврокубков 15 матчей. Побед нет до сих пор.