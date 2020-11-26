ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне?

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Фейеноорда» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Поставить на ничью предлагают за 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» 26 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» (26.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 26 ноября в Москве ЦСКА на «ВЭБ Арене» сразится с «Фейеноордом», начало — в 20:55 мск. Шутки закончились, сетовать на невезение и плохое поле больше нельзя. Положение в турнирной таблице не критическое, но пограничное.



Два очка в трёх поединках, последнее место в группе К. «Вольфсберг» и «Фейеноорд» набрали по четыре балла, у загребского «Динамо» пять. Соответственно даже в случае ничьей задача по выходу из группы станет крайне сложной, придётся зависеть от конкурентов. Нужно на заказ обыгрывать голландцев.



В Роттердаме проиграли со счётом 1:3, пропустив три мяча менее чем за 10 минут в середине второго тайма. По части созидания к красно-синим вопросов нет: новички добавили вариативности и удлинили скамейку, моменты исправно создаются. Достаточно сказать, что в нынешнем сезоне ушли без голов всего дважды. С загребским «Динамо» (где создали на пару недель вперёд) и «Локомотивом» (где смотрелись не хуже, но с 59-й минуты действовали в меньшинстве).

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Вдобавок ко всему у «Фейеноорда» выпало несколько футболистов основного состава. Проблема одна — защита. Травмы игроков обороны преследуют москвичей очень давно. С «Сочи» с первых минут вышел Игорь Дивеев, получивший перелом носа и сотрясение мозга в расположении сборной. Антон Заболотный несколько раз дружелюбно массировал ему нос локтем.



Даже на таком фоне «армейцы» пропустили за первый круг меньше всех в РПЛ. Это ещё один повод снять шляпу перед Игорем Акинфеевым. Вот только в Лиге Европы спрашивают гораздо строже. Думается, в четверг подопечных Виктора Гончаренко ожидает продолжение поединка с «Сочи» (1:1).



«Фейеноорд» вряд ли станет всерьёз претендовать на территорию, 40-45% владения мячом видятся для гостей потолком. Однако подопечные Дика Адвоката здорово накидывают прессинг и ловко бегут в контратаки, уровень конкретики перед чужой штрафной здесь высокий. С «Сочи» повезло: Заболотный попадал Дивееву по носу куда охотнее, чем в ворота, в результате чего ничью удержали.

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Вот только голландцы вряд ли будут столь расточительны. Вариантов у ЦСКА нет: придётся забирать мяч и идти в позиционные атаки, ничья будет полностью на руку оппоненту. Многое зависит от состояния Марио Фернандеса: в РПЛ он не попал даже в заявку, но изначально говорилось, что защитник имеет шансы восстановиться к четвёртому туру Лиги Европы.



«Фейеноорд» забивал в десяти из 11 предыдущих поединков, единственное исключение — нулевая ничья с загребским «Динамо». Голы тут должны быть. Тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.77 смотрится надёжно. Если соперники ограничатся одним мячом, произойдёт возврат.



Также стоит рассмотреть ИТБ 5.5 углового ЦСКА за 1.77. Красно-синие по умолчанию агрессивны на своём поле, а тут ещё и турнирное положение обязывает. В РПЛ они в среднем имеют 6,88 корнера в родных стенах, с загребским «Динамо» подали шесть угловых.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ЦСКА — «Фейеноорд» 26 ноября 2020 года

С созиданием у ЦСКА порядок, к тому же Марио Фернандес имеет шансы вернуться на поле. А вот в защите беда: «Сочи» накануне имел достаточно возможностей вырвать победу, но повезло. Травмированных по-прежнему много, а у голландцев хватает реактивных и техничных исполнителей. Отыграть на «ноль» будет сложно.

Ставка №1: тотал больше 1 гола первом тайме за 1.77.

Ставка №2: ИТБ 5.5 углового ЦСКА за 1.77.