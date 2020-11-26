«Лилль» — «Милан»: прогноз Александра Аксёнова на матч Лиги Европы

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Лилль» — «Милан».



Ставка: обе забьют за 1.64.



«С моей точки зрения, результат первого матча «Милан» — «Лилль» был удивительным. Тогда французы победили 3:0 на выезде, а ведь «Милан» сейчас в лидерах в Серии А. В общем, это было неожиданно. Ладно, «Лилль» также проводит хороший сезон, но поразило, что «Милан» ничего не забил, имея мощную атаку.



Мне кажется, что гостевая игра для подопечных Стефано Пиоли должна сложиться чуть иначе. Не готов говорить об обязательной победе, так как Залата Ибрагимовича пока нет, он выпал на три недели из-за повреждения, а без него впереди будет не так интересно и не так ярко.



Есть Ребич, есть и другие футболисты группы атаки, поэтому даже без Златана «Милан» должен забить. «Лилль» также на своём поле должен сыграть результативно. Поэтому поставлю в этом матче на «обе забьют». Простая ставка, которая в первой игре у меня не прошла. Надеюсь, что в этой всё же получится», — сказал Аксёнов.

«Лилль» — «Милан». Прогноз: Ребич с Пиоли отомстят французам даже без Златана Ибрагимовича У Юсуфа Язиджи уже шесть голов в Лиге Европы, зато россонери забивали в 13 из 14 последних матчей.