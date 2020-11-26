ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Фейеноорд».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«В первом матче этих команд в Роттердаме победил «Фейеноорд». «Армейцы» в той встрече развалились за 9 минут. Грубые ошибки игроков ЦСКА в обороне и классный дальний удар Оркуна Кекчу предопределили результат. Теперь москвичам, чтобы рассчитывать на выход из группы, необходимо брать реванш.
«Фейеноорд» — одна из двух команд чемпионата Нидерландов, которые ещё не проигрывали в 9 турах (наряду с АЗ). Но роттердамцы регулярно пропускают, как в чемпионате (10 в 9 матчах), так и в ЛЕ (5 в 3 матчах). В 5 последних матчах команды Дика Адвоката из 6 (во всех турнирах) проходила ставка «обе забьют». Я думаю, пройдёт она и на этот раз. ЦСКА будет раскрываться и играть в атаку, а роттердамцы тоже не будут отсиживаться в обороне. Мой прогноз — обе забьют за 1.70», — сказал Керимов.
- 26 ноября 2020
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:56
-
07:50