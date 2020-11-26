ЦСКА — «Фейеноорд»: прогноз Эльвина Керимова на матч 4-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА — «Фейеноорд».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«В первом матче этих команд в Роттердаме победил «Фейеноорд». «Армейцы» в той встрече развалились за 9 минут. Грубые ошибки игроков ЦСКА в обороне и классный дальний удар Оркуна Кекчу предопределили результат. Теперь москвичам, чтобы рассчитывать на выход из группы, необходимо брать реванш.



«Фейеноорд» — одна из двух команд чемпионата Нидерландов, которые ещё не проигрывали в 9 турах (наряду с АЗ). Но роттердамцы регулярно пропускают, как в чемпионате (10 в 9 матчах), так и в ЛЕ (5 в 3 матчах). В 5 последних матчах команды Дика Адвоката из 6 (во всех турнирах) проходила ставка «обе забьют». Я думаю, пройдёт она и на этот раз. ЦСКА будет раскрываться и играть в атаку, а роттердамцы тоже не будут отсиживаться в обороне. Мой прогноз — обе забьют за 1.70», — сказал Керимов.

ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне? Российские клубы провели в групповом этапе еврокубков 15 матчей. Побед нет до сих пор.