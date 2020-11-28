«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч 10-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Брайтон» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.63.
«Брайтон» принимает на своем поле «Ливерпуль» 28 ноября. Действующий чемпион потерял из-за травм большую часть основного состава, но все ещё на коне.
«Чайки» тоже остались без ряда хороших футболистов. Вообще, они проводят достаточно скомканный сезон и идут вблизи зоны вылета. Тем не менее прошлая победа над «Астон Виллой» (2:1) позволила хотя бы какой-то отрыв от ватерлинии создать, пусть и оппонент играл лучше.
По моему мнению, «Брайтон» не сможет проявить себя во всей красе, поскольку уровень футболистов оставляет желать лучшего. Тем более клуб потратил много сил в последних пяти турах, ведь уступил только однажды, да и то смог поразить ворота лидирующего «Тоттенхэма» (1:2).
«Красные» идут вторыми в турнирной таблице из-за проблем в обороне — 16 пропущенных мячей за девять туров. С другой стороны, даже с конкурентами подопечные Юргена Клоппа играют круто. Сначала отобрали очки у «Манчестер Сити» (1:1), а затем уничтожили дерзкий «Лестер» (3:0).
На мой взгляд, мерсисайды продолжат стабильно набирать очки и осечки в игре с андердогом не допустят. К тому же физические кондиции сейчас хороши, да и нужно играть надежнее, учитывая все кадровые потери гостей".
- 28 ноября 2020
-
11:40
-
11:30
-
11:25
-
11:20
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
08:20
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
01:00
-
00:00
- 27 ноября 2020
-
23:00
-
22:14
-
22:00
-
21:49
-
21:01
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00