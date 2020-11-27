«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».



Ставка: ничья за 3.17.



«Кристал Пэлас» принимает на своём поле «Ньюкасл». Очень тяжёлая встреча для анализа, поскольку я вижу этих оппонентов равными.



«Стекольщики» располагаются на самом экваторе турнирной таблицы после недавней победы над крепким «Лидсом» со счетом 4:1. Тем не менее, они стали первыми, кого смог переиграть «Бернли» (0:1). Более того, клуб умудрился вылететь из одного кубкового английского турнира.



На мой взгляд, хозяева поля фаворитами сегодня не являются, но и проигрывать не намерены. В этом сезоне у лондонцев только один ничейный результат, а четыре очных противостояния из шести предыдущих на этом поле завершились именно дружелюбно. Не исключаю такой исход.



«Сороки» не смогли забить в двух предыдущих играх против «Саутгемптона» (0:2) и «Челси» (0:2), хотя обычно доставляет крупные проблемы серьезным оппонентам. В турнирной таблице клуб недалеко ушёл от зоны вылета. На выезде ровно половина игр завершилась вничью.



По моему мнению, гости не одержат викторию в этом поединке, пусть и оппонент не самый грозный. Тем не менее на очки команда вполне может рассчитывать, особенно в условиях, когда один-два гола могут быть решающими и никто не раскрывается», — сказал Павлюченко.

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз: Батшуайи, Ходжсон и Клайн задушат атаку Стива Брюса В семи последних встречах «орлов» и «сорок» играла ставка «тотал меньше 2.5 мяча».