«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл». Прогноз: Батшуайи, Ходжсон и Клайн задушат атаку Стива Брюса

27 ноября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех гостей оценён букмекерами в 3.44. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» 27 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» (27.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА благополучно отгремела, но едва ли кто-то будет по ней скучать, ведь впереди завершающая часть групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вернулись и национальные первенстве, времени на отдых нет. В английской Премьер-лиге на повестке дня десятый тур.

«Металлург» — «Нефтехимик». Прогноз: сколько можно позориться, магнитогорцы? У команды Ильи Воробьёва восемь поражений в десяти матчах. Нервы болельщиков на пределе.

Программа десятого тура откроется одним поединком в пятницу, 27 ноября. В Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» сойдутся две команды, которые не участвуют в еврокубках и потому готовились в недельном цикле. Местный «Кристал Пэлас» примет «Ньюкасл Юнайтед». Начнется встреча в 23:00 мск.



Лондонцы довольно неплохо идут в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. За девять сыгранных матчей они добыли 13 очков и расположились на 11-й строчке в турнирной таблице. Плотность весьма высока, команда из столицы Великобритании находится всего лишь в четырёх пунктах от еврокубковой зоны. Хотя понятно, что есть претенденты и помощнее.



Ноябрьская международная пауза, судя по всему, на пользу «орлам» не пошла. В матче прошлого тура они гостили у одного из аутсайдеров «Бёрнли» и уступили с минимальным счётом. Единственный гол был забит уже на восьмой минуте, и, несмотря на некоторое игровое преимущество лондонцев, хозяева сумели-таки удержать победный результат.

«Вальядолид» — «Леванте». Прогноз: Рубен Рочина и Дуарте поймают удачу за хвост «Леванте» сильно не везёт на старте сезона: место в зоне вылета при неплохом качестве футбола

Впрочем, у «Ньюкасла» возвращение в клубный футбол тоже не задалось, они принимали лондонский «Челси» в прошлом туре и справедливо уступили (0:2). Хозяева смотрелись хуже во всем: гораздо реже касались мяча и создали меньше моментов. А это поражение стало для клуба из Ньюкасла вторым подряд всухую.



В турнирной таблице АПЛ чёрно-белые спустились на 15-ю строчку, перед десятым туром у них в активе всего 11 баллов. Отрыв от зоны вылета, правда, существенный — целых семь очков, а высокая плотность позволяет подняться в топ-10 при одной удачной серии. Однако с такой нестабильной игрой рассчитывать на это не приходится.



Тяжело «сорокам» будет добиться успеха и в предстоящем поединке. Состав, конечно, у них наклёвывается вполне боевой: Сент-Максимен и Джонджо Шелви в порядке, ожидается возвращение Каллума Уилсона. Отбиться и убежать или поймать стандарт эти ребята способны. Только вот статистика личных встреч сильно против.

«Страсбург» — «Ренн». Прогноз: «Краснодар», готовься! Нзонзи и Камавинга добьют аутсайдера «Страсбург» проиграл шесть раз в семи последних матчах и идёт предпоследним в Лиге 1.

Дело в том, что за пять последних выездов в гости к «Кристал Пэлас» «Ньюкасл Юнайтед» ни разу не выиграл и потерпел два поражения при восьми пропущенных мячах. «Орлы» же и в текущем сезоне неплохо играют в родных стенах. Всего одно поражение при семи забитых мячах за четыре домашних матча.



Хотя ждать большого количества голов в предстоящей битве мы бы всё же не стали. Соперники в среднем за игру не забивают больше одного гола. На наш взгляд, при таких раскладах можно проверить 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.09. Статистика личных встреч поддерживает данный вариант. В семи последних очных противостояниях соперники на двоих забили ровно семь голов. Маловато будет.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 27 ноября 2020 года

«Кристал Пэлас» в целом выглядит бодро, особенно у себя дома. «Ньюкасл» же пока что не может похвастаться стабильностью и потерпел два поражения всухую кряду. У хозяев достаточно шансов набрать очки, но большого количества голов не ждём. Сойдутся низовые коллективы, которые пляшут от обороны. Статистика личных встреч согласна.



Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.