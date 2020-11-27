Делаешь ставки? Изучи пять популярных стратегий в Академии «Чемпионата»

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

В Академии ты узнаешь, как анализировать спорт, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Преподаватели расскажут о психологии и высшей математике в беттинге, а также о ловушках мышления. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!



Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»;

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;

Олег Клепиков, нейропсихолог;

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

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