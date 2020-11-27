«Салават Юлаев» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и СКА.



Ставка: ИТБ 2.5 гола «СЮ» за 1.87.



«Во-первых, «Салават Юлаев» дома играет очень хорошо. Последние три домашних матча — это три победы. Встреча со СКА как раз будет четвёртой игрой. «Салават» обыграл дома «Нефтехимик» (6:2), «Барыс» (4:1), то есть крупные победы над не самыми удачными командами. Также была и победа над «Спартаком» (2:1). Вполне. «Спартак» очень неплохо играл в последнее время.



Что касается СКА, то помним, как приехали в Череповец и уступили по броскам 23-40. «Северсталь» доминировал, вёл 2:0, было удивительно, что СКА может выиграть в такой ситуации. Но, СКА выиграл (3:2), проявил характер. Павел Бучневич, звезда «Рейнджерс», с трибун запостил сториз о том, что был недоволен судейством. Не думаю, что надо учитывать фактор судейства в Уфе, но будем иметь в виду, что СКА может вытягивать такие игры.



Как раз если отмотать ещё дальше по хронологии игр «Салават Юлаева» до победной домашней серии, то там была игра в Питере. Мы прекрасно помним, что «Салават» забил два гола, после первого периода вел 2:0. Бердина отправляют в запас, выпускают Аскарова и тот ломает ход матча. Как раз СКА выигрывает 3:2, то есть снова вытащили матч с 0:2.



В этом матче Аскарова не будет, потому что он отправляется в расположение молодёжной сборной. Скорее всего, на воротах будет Хельдберг. У Уфы в рамке будет Метсола. То есть будет дуэль двух иностранных вратарей. У меня есть большой соблазн поиграть тотал больше 5.5 шайбы. Но я всё же так рисковать не буду. Не думаю, что счёт будет космический. Увидим, ну 4, ну 5 голов.



Я бы здесь взял кеф 1.87 на то, что «Салават Юлаев» дома забьёт три гола. То есть индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы. В последних матчах было заброшено 6 и 4 шайбы. «Салават» хорошо проявляет себя в атаке, там есть больше мастера. Пусть там есть небольшой конфликт с Сошниковым, который требует обмена, но на боеспособным состоянии «Салавата» это не должно отразиться».