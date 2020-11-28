«Боруссия» Д — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Кельн».
Ставка: «Боруссия» забьёт в каждом тайме за 1.71.
«На этой неделе «Боруссия» уверенно сыграла в Лиге чемпионов, добилась результата. Похоже, что начинает находить правильную стратегию использования своего шикарного подбора игроков, прежде всего в атаке. Ранее с этим были проблемы. Команда долго не могла забить гол. Сейчас стало получаться.
Представлять эту группу атаки сейчас нет смысла. Достаточно упомянуть одного Холланда. У человека в профессиональной карьере 91 удар в створ, 70 из которых стали голами. Если все действительно так, и Дортмунд находит свою атакующую историю, то «Кельн», конечно, в классе сильно уступает. Думаю, что самый правильный вариант — это ставка на то, что «Боруссия» забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1.71.
Впереди тяжелый график, опять Лига чемпионов, поэтому в этом матче Дортмунду желательно побыстрее решить все вопросы в этом матче и положить в карман три очка».
- 28 ноября 2020
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