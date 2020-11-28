«Боруссия Дортмунд» — «Кёльн»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 9-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Боруссия Дортмунд» – «Кёльн».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Боруссии» за 1.92.

«Кельн» на данный момент – одна из слабейших команд чемпионата. Нет ни результата, ни игры, а тренера Гизделя вполне могут скоро отправить в отставку. «Боруссия» же в последнее время довольно успешно применяет ротацию. В матче против «Брюгге» вышло практически новое нападение и центр поля. За исключением Холланда все остальные футболисты были резервистами. Соответственно, в матче с «Кельном» Фавр сможет рассчитывать на свежих игроков: Ройс, Джан, Брандт.



У меня есть ощущение, что встреча для «Боруссии» получится достаточно простой. Гола три Холланд и сотоварищи отгрузить просто-напросто должны. Моя ставка — индивидуальный тотал на «Дортмунд» больше 2.5".