«Ростов» — «Динамо»: прогноз Павла Городницкого на матч 16-го тура чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ростов» — «Динамо» Москва.
Ставка: ничья за 3.03.
«Обожаю матчи, где нет вообще никакой логичной статистики. Например, в последних пяти матчах «Ростова» не работала ставка «Обе забьют», а у «Динамо» в этих же пяти — ОЗ заходила даже увереннее, чем лудоман в контору.
Или другой рандом. «Динамо» забивает в шести матчах подряд, а в последних четырех встречах с участием «Ростова» не пробивался крошечный ТБ (2). Короче, полнейшая угадайка.
В таких условиях нужно включать интуицию, а не логику. Что можно зафиксировать на эту секунду:
1. «Ростов» дичайше нестабилен – буквально чередует поражения и победы.
2. «Динамо» явно на ходу – не уступили «Спартаку» вообще ни в чем, а теперь уже мечтают о Лиге чемпионов.
3. В теории оба клуба устраивает ничья: никто не провалится, никто не запсихует, ни для кого этот результат не станет позорным. «Ростов» впервые с сентября наберет очки в двух матчах подряд, а «Динамо» результативно съездит в город, где забило ноль голов за четыре предыдущих игры.
Кстати, ничья хороша еще и потому, что у «Ростова» их не было с 14 сентября. Значит, надо ловить, скоро будет».
- 28 ноября 2020
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