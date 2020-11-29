«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч 11-го тура Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 11-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

«В день рождения футбольного клуба «Барселона» жду от Лионеля Месси голов в память о Диего Марадоне. Месси не ездил в Киев и сохранил силы на матч с «Осасуной», которая приедет на «Камп Ноу» без семи травмированных футболистов. «Барса» больше не может позволить себе терять очки. Поставлю на победу каталонцев при тотале больше 2,5 мячей. Может быть счет и 3:0, и 2:1.



Серьезные потери «Барселоны» в центре обороны (травмированы Пике, Умтити и Араухо) одновременно увеличивают шансы на гол «Осасуны» и должны мотивировать форвардов «Барсы» забивать побольше. В Киеве при такой ситуации «Барселона» выиграла 4:0, теперь же ослабленная линия обороны «Барсы» вполне может и пропустить. Но, мне кажется, три очка каталонцы все равно заработают».