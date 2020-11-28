«Валенсия» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико» в 11-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.78.

«Валенсия» на «Месталье» будет принимать мадридский «Атлетико», который не сумел дожать московский «Локомотив» в Лиге чемпионов. Но при этом «Атлетико» играл неплохо: хорошее движение, огромное количество моментов. Забей в самом начале Жоау Феликс, никаких вопросов по результату матча наверняка бы не было. «Атлетико», несмотря на отсутствие Суареса и снова получившего травму Диего Косты, выглядит функционально очень неплохо.



Этого не скажешь о «Валенсии», хотя второй тайм против «Алавеса» оставил позитивный след. То, что «Валенсия» сумела уйти с 0:2, большой подвиг для команды Хави Грасии. Не будет в этом матче Макси Гомеса и Дьякаби. Точнее — они под вопросом. Есть проблемы у Гайя.



Даже несмотря на то, что «Атлетико» играл в Лиге чемпионов, думаю, он фаворит пары. Против очень организованного, структурного соперника этой «Валенсии» будет непросто играть. Откровенно повезло «Валенсии» с «Реалом», когда выиграли 4:1. Думаю, вряд ли удача распространится и на вторую мадридскую команду.



Мой прогноз — победа «Атлетико» за 1.78".