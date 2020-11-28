«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Динамо» Минск.
Ставка: ничья за 5.15.
«После разнообразных «непоняток» на старте сезона «Локомотив» взлетел так мощно, что даже пять поражений в шести последних матчах не сдвинули его с третьего места, которое, по сути, является первым на Западе для всех остальных команд, кроме, ну, вы сами знаете, каких.
Правда, за время этих поражений конкуренты не дремали. И хоть сами спотыкались и запинались, но два динамовских клуба сумели приблизиться на дистанцию «пистолетного выстрела». И один из этих клубов – минский, с которым теперь железнодорожникам и играть. То есть, налицо ни что иное, как битва за третье место во всей своей красе.
Причем в данный момент гости выглядят основательнее. Они выиграли пять матчей из последних семи, они добирают второе очко даже там, где не могут взять его в основное время. В общем, «зубры» на подъеме, и мы имеем встречные тренды. Но, поскольку матч проходит на территории не фаворита, то шансы немного подравниваются.
И мне кажется, что «Локомотив» в этом крайне ответственном для него матче, сумеет вырвать победу, пусть даже за пределами основного времени. Ярославцы уже взяли два из трех «междусобойчика» нынешнего сезона, скорее всего, возьмут и последний. «Локомотив» умеет настраиваться на ответственные матчи, и эта игра как нельзя подходит под это определение.
Итак, ничья в основное время, а потом железнодорожники домучают второе очко».
- 28 ноября 2020
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