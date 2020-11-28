Тайсон — Джонс: прогноз Найджела Бенна на бой легенд 29 ноября 2020 года
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Найджел Бенн дал прогноз на бой Майк Тайсон — Рой Джонс — младший, который пройдёт в ночь с 28 на 29 ноября мск в Калифорнии.
Ставка: победа Майка Тайсона за 1.60.
«Снимаю шляпу перед Роем, но, если бы даже Майк стоял с косяком, я бы не вышел против него на ринг. Действительно снимаю шляпу, Рой столкнётся с сокрушительными ударами. Тайсону нужно только отрезать сопернику пространство, и всё — летят выстрелы, которые сотрясают мозг. Лично я бы на это не пошёл, даже если бы был в хорошей форме.
Рой будет танцевать, бить и двигаться, он хороший боец, но не думаю, что у него хватит мощи сдержать Майка. Тайсон слишком мощный, и он будет в отличной форме. Уверен, Майк остановит Джонса», — сказал Бенн.
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