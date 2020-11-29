«Спартак» — «Ротор»: во сколько начало матча, где будет трансляция

29 ноября «Спартак» и «Ротор» встречаются в матче 16-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 10.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.12, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.