«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч 10-го тура чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: тотал больше 1 гола во втором тайме за 1.68.

«Вулверхэмптон» — команда вечно организованная. Она регулярно и стабильно играет по одной схеме, используя практически одних и тех же игроков. «Вулверхэмптон» в совершенно нормальной форме, чтобы оказать достойное сопротивление «Арсеналу». «Вулверхэмптону» удобно играть против соперника, который владеет мячом, потому что главный козырь «Вулверхэмптона» — это игра атакующих футболистов на свободном пространстве.



В четверг вечером у «Арсенала» был матч против «Мольде». Коллектив Микеля Артеты выиграл на выезде 3:0, при этом там была очень серьезная ротация. Николя Пепе хорошо себя проявил, но в матче против «Вулверхэмптона» его точно не будет. Он был удален в игре предыдущего тура английского чемпионата, когда «Арсенал» играл против «Лидса».



Что мне кажется логичным предположить в этой встрече? Во-первых, по английскому времени времени она начинается достаточно поздно. Команды должны подойти вполне готовыми и разогретыми, им не нужно будет разогреваться, как это бывает в матчах на 12:00. Мне кажется, что «Вулверхэмптон» будет лучше готов физически. Он всю неделю целенаправленно готовился к этому матчу. «Арсенал» же отвлекал большую группу футболистов на поездку в Норвегию.



Если в первом тайме может быть достаточно закрытый и аккуратный футбол, поскольку «Арсеналу» не так просто будет атаковать из-за обороны «Вулверхэмптона», то во втором тайме ситуация точно выйдет из-под контроля. Либо свежесть «Вулверхэмптона» скажется, либо «Арсенал» сможет настоять на своем. Мне очень понравился вариант тотал второго тайма больше одного гола с расходом".