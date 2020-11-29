Тайсон — Джонс: результат боя 29 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

На арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Он завершился вничью.

Оба боксёра остались недовольны таким решением. Майк Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.



Напомним, бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

Букмекеры считали фаворитом Майка Тайсона, поставить на его победу можно было с коэффициентом 1.60. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно было за 2.66. На ничью эксперты предлогали коэффициент 12.50. Ставка в 1000 рублей принесла бы 12500 рублей.

Тотал больше 6.5 раунда оценивался коэффициентом 1.87. Поставить на то, что бой продлится всю дистанцию, предлагалось за 2.30.