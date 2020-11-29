«Спартак» – «Ротор»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата России

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» – «Ротор».

Ставка: ИТБ 1 гола «Спартака» за 2.36.

«Спартак» захлестнула моя любимейшая красно-белая истерика. Три матча без побед, какие-то мутные схемы в руководстве (Зарема вместо Газизова? Или Попов? Или Шамиль останется), да еще и страйкер Соболев выбыл – короче, жуть.



Но как раз в такой обстановке идеально сыграть с «Ротором», объективно одной из слабейших команд лиги. Как я вижу расклад? Тедеско настраивает команду на игру, объясняя, что тут либо победа, либо «Чао, Лига чемпионов». Дальше парни выходят и мегаэнергично начинают. Примерно как против «Сочи» в первом туре.



Учитывая, что у Ротора четвертая с конца оборона в РПЛ, сверхактивный дебют должен сработать. Так что выбираю индивидуальный тотал «Спартака» больше 1 в первом тайме.



Что еще должно замотивировать красно-белых? Во-первых, шанс догнать «Зенит», который оступился в Туле. Во-вторых, нынешняя таблица, где «Ростов» временно обошел «Спартак», тоже нехило заряжает на бодрый старт.



Так что хватаем тотал и ждем феерии в первые 45 минут. Кстати, если ставка уверенно зайдет, то во втором тайме можно будет заняться чем-нибудь более полезным: покачать пресс, почитать книгу или выспаться перед рабочей неделей".