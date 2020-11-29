«Урал» — «Сочи»: результат матча 29.11.2020 и сыгравшие котировки букмекеров, кто победил

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В компенсированное к первому тайму время главный арбитр встречи Станислав Васильев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Сергею Терехову, и гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте встречи полузащитник «Урала» Алексей Евсеев заменил хавбека Даниэля Мишкича и спустя несколько секунд забил единственный гол в матче.
Поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.48. Успех «Урала» оценивался букмекерами коэффициентом 3.15, с 1000 рублей можно было выиграть 3150 рублей. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.30.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.62, «обе забьют — нет» — за 1.90, точный счёт 1:0 — за 7.50.
- 29 ноября 2020
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