«Челси» — «Тоттенхэм»: результат матча АПЛ 29.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

29 ноября в матче 10-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч с участием «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась нулевой ничьей — 0:0.



В этом сезоне это уже вторая очная встреча команд. Первый матч проходил на стадии 1/8 финала Кубка английской лиги 29 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился победой «шпор» (1:1, 5:4 по пенальти).



Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.



Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» можно было с коэффициентом 2.20. Успех гостей оценивался букмекерами в 3.74. А ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.58: с 1000 рублей можно было выиграть 3580 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за за 2.15, обе забьют — нет за 2.30, а точный счёт 0:0 — за 10.0.