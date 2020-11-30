«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.15.



«Оба участника прогнозируемого матча в предыдущем туре синхронно проиграли лидерам Западной конференции. Но если «Салават» ещё сумел зацепить очко у СКА, который хоть и дурковал один период, но двух оставшихся ему не хватило, чтобы выиграть вчистую, то столичные «армейцы» переехали «Автомобилист», не дав ему даже мяукнуть. Удивляться тут нечему: ЦСКА у нас нынче как водитель карьерного БелАЗа, на дороге смотрит на знаки чисто из любопытства. После чего давит всех, не успевших увернуться.



Теперь эти два неудачника предыдущего тура будут биться меж собой, и бэкграунд у «Автомобилиста», проигравшего уже пять матчей кряду, конечно, гораздо ниже. Подшпоривать екатеринбуржцев будет своя площадка и тот факт из статистики личных встреч, что в последнее время они именно в регулярных чемпионатах играют против «Салавата» весьма удачно: выиграно пять последних «междусобойчиков», а последняя победа уфимцев в Екатеринбурге приходится на январь 2013 года (то есть ещё до позолачивания унитазов на базе «Автомобилиста»). После чего юлаевцы проиграли на Урале семь «междусобойчиков» подряд.



То есть ситуация такова, что если «Салават Юлаев» ещё и не стал для «Автомобилиста» «своим клиентом», то очень близок к этому почётному титулу. Именно это и видится мне определяющим в грядущем матче. Хозяева знают, как играть с конкретным соперником, умеет и любит это делать. Поэтому предлагаю поставить на домашнюю победу «Автомобилиста», причём, думается, даже на победу в основное время, поскольку овертаймы у этих команд в последнее время встречаются крайне редко. В конце концов, екатеринбуржцам пора ломать складывающийся пораженческий тренд, и где ещё это лучше делать, как не в матче с почти «своим клиентом», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд и Ларсен не пустят Дацюка в топ-4 Уральцы потерпели пять поражений подряд, а «СЮ» сейчас вполне неплох.