«Торино» — «Сампдория»: прогноз Александра Аксёнова на игру Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Сампдория».
Ставка: минимум 3 мяча в 1.78.
«Матч двух команд, которые вряд ли претендуют на что-то серьёзное, но начали они сезон абсолютно по-разному.
Если «Сампдория» выдала несколько впечатляющих матчей, добилась нескольких достаточно хороших побед, то «Торино» та команда, которая, к сожалению, стартовала очень плохо. Сейчас болельщики гранатовых даже вспоминают, что когда в последний раз такое было, то по итогам сезона «Торино» вылетел из Серии А, т.е. туринцы должны быть максимально мотивированы.
Поговаривают, что Беллотти может не сыграть в этом матче – итальянская пресса об этом пишет, но в списке травмированных его нет. Может выйти Дзадза – это тоже достаточно качественный нападающий.
У «Сампдории» привычные козыри. Самое главное – гений Клаудио Раньери. Это опытнейший наставник, который умеет подобрать ключи практически к любой команде, что он показал в очередной раз в нынешнем сезоне.
Мне кажется, что матч может получиться достаточно результативным, потому что обе команды не идеально действуют в обороне, но при этом забивают. Поставлю в этой игре на тотал больше 2.5», — сказал Аксёнов.
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