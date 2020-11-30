«Торино» — «Сампдория»: прогноз Александра Аксёнова на игру Серии А

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 9-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Торино» — «Сампдория».



Ставка: минимум 3 мяча в 1.78.



«Матч двух команд, которые вряд ли претендуют на что-то серьёзное, но начали они сезон абсолютно по-разному.



Если «Сампдория» выдала несколько впечатляющих матчей, добилась нескольких достаточно хороших побед, то «Торино» та команда, которая, к сожалению, стартовала очень плохо. Сейчас болельщики гранатовых даже вспоминают, что когда в последний раз такое было, то по итогам сезона «Торино» вылетел из Серии А, т.е. туринцы должны быть максимально мотивированы.



Поговаривают, что Беллотти может не сыграть в этом матче – итальянская пресса об этом пишет, но в списке травмированных его нет. Может выйти Дзадза – это тоже достаточно качественный нападающий.



У «Сампдории» привычные козыри. Самое главное – гений Клаудио Раньери. Это опытнейший наставник, который умеет подобрать ключи практически к любой команде, что он показал в очередной раз в нынешнем сезоне.



Мне кажется, что матч может получиться достаточно результативным, потому что обе команды не идеально действуют в обороне, но при этом забивают. Поставлю в этой игре на тотал больше 2.5», — сказал Аксёнов.