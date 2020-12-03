«Металлург» — СКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — СКА.

Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.36.

СКА после паузы на Евротур провёл 10 поединков. Набрал 17 очков из 20 возможных. Проиграл только колючему «Трактору» (0:1) и «Йокериту» (1:2 Б). Как видно, оба раза на тоненького.



Неудача с финнами легко объясняется. Пришлось выйти на лёд в пятый раз за девять суток, движения и агрессии заметно не хватало. Дальше хоккеисты наконец-то получили три выходных. Не так много, но перевести дух и зализать раны хватит. Так что ожидаем возвращения на былой уровень.



«Металлург» вызывает огромное количество вопросов. Стабильности нет, многое зависит от вратарей. Если те тащат как проклятые, полевые игроки обретают уверенность и способны натворить дел в атаке. Если нет — следуют бесконечные набросы от бортов и синей линии при минимальном давлении на «пятак».



Очные встречи стабильно получаются низовыми. В шести последних случаях забивалось не больше пяти шайб, а в пяти из них дело ограничилось тремя-четырьмя. Напрашивается Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.36. Линия даже позволяет взять Х2 + ТМ 6.5 гола за крепкий коэффициент 1.86.



Во-первых, СКА забрал шесть из семи предыдущих очных встреч. Во-вторых, имел два дня отдыха. В-третьих, смотрится стабильнее. Атака на некоторых отрезках может пропадать, зато в обороне ниже определённой планки подопечные Валерия Брагина на опускаются. Стабильность должна помочь в Магнитогорске.