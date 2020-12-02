«Металлург» — СКА. Прогноз: Брагин, Ткачёв и Аалтонен закончат победную серию Мозякина

«Лисы» не выигрывали больше одного матча подряд с первой половины октября, а тут скопили три победы.

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.23, успех «Металлурга» идёт за 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» Мг — СКА 3 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — СКА 3 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.35. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — СКА Санкт-Петербург (03.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подбирается к экватору. Наступила зима, а это значит, что три месяца игр уже позади. После паузы на «Кубок Карьялы» график плотный: матчи каждый день, отдыхать некогда. 17 декабря стартует Кубок Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На четверг, 3 декабря, запланированы сразу восемь матчей. Глаза разбегаются. В 17:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения со СКА. Хозяева с первой половины октября не одерживали хотя бы двух побед подряд, а тут довели серию до трёх выигрышей. Тем интереснее должно быть.

Похоже, внезапное спасение с «Нефтехимиком» встряхнуло команду. Горели на своём льду аутсайдеру со счётом 1:4 к середине второго периода, но тот начал хватать удаления. Почувствовали кураж, забросили пять шайб и выиграли в основное время (6:4). Следом забрали два очка в Нижнем Новгороде, там великолепно действовал Юхо Олкинуора (4:2).

Во вторник пришло время Василия Кошечкина. Строго говоря, ММг смотрелся сопоставимо с московским «Динамо», однако действия вратарей сделали разницу чудовищной (6:2). Вплоть до середины основного времени счёт оставался равным, дальше Иван Бочаров поплыл. За 10 минут 1:1 превратились в 1:4, смена голкипера ничего не изменила.

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Кошечкин много выручал, хотя и партнёры помогали. Одно спасение Николая Прохоркина чего стоит! Подопечные Ильи Воробьёва поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, причём «Салават Юлаев» и «Трактор» находятся в радиусе одного очка. А тут ещё и возвращение на родной лёд.

Правда, соперник на этот раз очень серьёзный. Не чета «Нефтехимику», «Торпедо» и нестабильному «Динамо». СКА после паузы на Евротур провёл 10 поединков. Набрал 17 очков из 20 возможных. Проиграл только колючему «Трактору» (0:1) и «Йокериту» (1:2 Б). Как видно, оба раза на тоненького.

Неудача с финнами легко объясняется. Пришлось выйти на лёд в пятый раз за девять суток, движения и агрессии заметно не хватало. Дальше хоккеисты наконец-то получили три выходных. Не так много, но перевести дух и зализать раны хватит. Так что ожидаем возвращения на былой уровень.

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«Металлург» вызывает огромное количество вопросов. Стабильности нет, многое зависит от вратарей. Если те тащат как проклятые, полевые игроки обретают уверенность и способны натворить дел в атаке. Если нет — следуют бесконечные набросы от бортов и синей линии при минимальном давлении на «пятак».

Очные встречи стабильно получаются низовыми. В шести последних случаях забивалось не больше пяти шайб, а в пяти из них дело ограничилось тремя-четырьмя. Напрашивается Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.36. Линия даже позволяет взять Х2 + ТМ 6.5 гола за крепкий коэффициент 1.86.

Во-первых, СКА забрал шесть из семи предыдущих очных встреч. Во-вторых, имел два дня отдыха. В-третьих, смотрится стабильнее. Атака на некоторых отрезках может пропадать, зато в обороне ниже определённой планки подопечные Валерия Брагина на опускаются. Стабильность должна помочь в Магнитогорске.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — СКА 3 декабря 2020 года

«Металлург» впервые с первой половины октября добыл три победы подряд, но там соперники были так себе. «Нефтехимик», «Торпедо» и московское «Динамо», у которого совсем не выручал вратарь. СКА добыл после паузы на Евротур 17 из 20 очков, мало пропускает, имел два лишних дня отдыха и забрал шесть из семи предыдущих очных встреч. Возьмём Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы. Больше пяти голов в этом противостоянии не случалось с 2017 года.

Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.36.