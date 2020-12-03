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КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 2-й этап в Контиолахти

КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 2-й этап в Контиолахти
Ставки / Прогнозы 0

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований

3 декабря
15:30 мск — спринт, мужчины.
18:30 — спринт, женщины.

5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.

6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.

В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов.

В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

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