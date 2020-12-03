КМ по биатлону 2020-2021: прогноз на 2-й этап в Контиолахти

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований
3 декабря
15:30 мск — спринт, мужчины.
18:30 — спринт, женщины.
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов.
В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
- 3 декабря 2020
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
08:00
-
07:58
-
07:22
-
07:14
-
01:05
-
00:52
- 2 декабря 2020
-
23:05
-
22:51
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:00
-
19:30
-
19:00