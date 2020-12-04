«СКА-Варяги» – «Динамо»: прогноз Владимира Плющева на матч МХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч МХЛ «СКА-Варяги» – «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» минимум в 3 шайбы за 2.20.



«Молодёжка Ленинградской области одержала пять побед подряд до матча с «Динамо». Встреча против лидера МХЛ была хорошим экзаменом для «варягов», команда у них молодая и злая. Но одно дело обыгрывать равных и ниже по классу соперников, другое — достойно противостоять самой сильной команде чемпионата, где собрана сильная молодёжь. Нужно отметить, что ленинградцы играют в комфортной обстановке, давненько они никуда не уезжали из дома.



Московские динамовцы продолжают лидировать на Западе. Видно, что у «Динамо» поставлена игра, в этом, конечно, заслуга тренерского состава, который грамотно раскрывает сильные стороны динамовской молодёжи. Победная серия «Динамо» до недавних пор составляла 18 матчей — согласитесь, очень солидный показатель. Москвичей смогли остановить одноклубники из одноимённого клуба Санкт-Петербурга, выиграв два очных матча, а теперь и «СКА-Варяги» продлил череду поражений до трёх.



Молодой парнишка из «СКА-Варяги» Герасимюк очень уверенно сыграл в воротах, выиграл большинство матчей для своей команды. Насколько знаю, его признали лучшим вратарём ноября. Так держать!



Московские динамовцы оккупировали первые места в рейтинге лучших игроков сезона. Луховской, Кисаков, Махрин задают тон. Парнишки проводят много времени на льду, выходят в ключевые моменты матчей, оправдывают ожидания тренеров.



«Варяги» сотворили настоящий подвиг, обыграли «Динамо» в первом матче, причём с хорошим запасом — 4:1. Скажу, что на лидера дополнительная накачка в большинстве случаев не требуется, все и так всё понимают, не маленькие уже. «Варяги» просто красавцы!



Динамовцы, похоже, эмоционально выгорели после такой внушительной победной серии, и где-то подустали. В импульсивном молодёжном хоккее это частое явление. Очень многое сейчас зависит от тренерского состава: разобрать ошибки, найти правильный подход к ребятам и начать новый день с чистого листа. Невозможно пройти весь сезон гладко, сбои в любом случае случаются. У меня практически нет сомнений в том, что «Динамо» соберётся в единый кулак, чтобы взять реванш у «варягов», — сказал Плющев.