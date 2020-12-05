«Зенит» — «Урал»: прогноз Александра Аксёнова на матч 17-го тура чемпионата России

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Урал».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.
«Зенит» провалился в Лиге чемпионов, так и не показав в главном европейском клубном турнире хоть кого-то игрового качества. Понятно, что на протяжении всей групповой стадии команду из Санкт-Петербурга преследовала череда травм. При этом кажется, что в ноябре и декабре у подопечных Сергея Семака были не только кадровые проблемы, но и трудности меняльного характера — очевидно, что на чемпионат России эмоций просто не хватала. Отсюда ничейные исходы в матчах с «Ахматом» и «Арсеналом». Сомневаюсь, что ситуация улучшится в ближайшее время — график по-прежнему крайне напряженный, а тут еще и история с травмами пары основных защитников Караваев-Ловрен. Думается, что качества в обороне точно будет не хватать.
Конечно, «Урал» — это не самый грозный соперник. Но в последнее время подопечные Матвеева смотрятся хорошо — есть две победы и четыре ничьи. То есть у уральцев хорошая серия без побед, а значит с настроением все в полном порядке. В этом смысле «Урал» точно оппонента превосходит. Вообще, «Урал» не очень хорошо играет с «Зенитом», но забить вполне может. Поставлю в этом матче на большое количество голов".
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