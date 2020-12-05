«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 10-го тура Бундеслиги

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Бавария» — «РБ Лейпциг».



Ставка: ничья за 5.70, тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.



«Мне кажется, что в этом матче вполне вероятна ничья. Букмекеры выдают на этот матч абсолютно феноменальные, на мой взгляд, коэффициенты на ничью – 5.70. Объясню, почему я думаю, что соперники могут сыграть вничью. Во-первых, мне кажется, что силы команд сейчас примерно равны. Букмекеры выставляют явным фаворитом «Баварию», но я бы не исключал ничью в этом поединке, которая, скорее всего, как и большинство матчей «Баварии» и «Лейпцига», превратится в шахматную партию. Например, в прошлом сезоне соперники как раз и сыграли дважды вничью.



Кроме того, турнирная стратегия сейчас делает ничью наиболее удобным результатом для обеих команд. Если «Бавария» сыграет вничью, то сохранит первое место и небольшой отрыв от «Лейпцига», а «Лейпциг» не отстанет от «Баварии» и не сильно подпустит к себе конкурентов, если они выиграют. На текущий момент, на мой взгляд, ничья устроит абсолютно всех.



Я подготовил ещё один вариант – тотал меньше 3.5. Коэффициент тоже очень классный – 2.10. Безусловно, букмекеры ожидают обилие голов в этом поединке, но если мы возьмем всю историю противостояния «Баварии» и «Лейпцига», то была всего только одна игра, в которой был тотал больше 3.5. Чаще всего это не битва и обмен голами, не бойцовский поединок, а это шахматная партия, где соперники стараются друг друга перехитрить, чем перебить. Сейчас обе команды после матчей Лиги чемпионов, их ожидают следующие матчи Лиги чемпионов, поэтому не думаю, что нас ждёт голевое пиршество.



«Лейпциг» будет максимально сушить игру, а против «Баварии» такой подход работает. «Локомотиву» удалось не так много пропустить от мюнхенской машины, «Атлетико» совсем недавно сыграл низовую игру против «Баварии». Если против «Баварии» грамотно выстроить оборону, то игра вполне может получиться низовой».