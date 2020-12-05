«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Фулхэм» в рамках 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 2.12.

«Манчестер Сити» провёл великолепный матч против «Бернли». Но у меня есть ощущение, что это заслуга самого «Бернли», который не очень хорошо подготовился к игре. По мне, «Ман Сити» ещё не достиг стадии даже промежуточного совершенства.



У «Фулхэма» появились какие-то поползновения к лучшему. Поначалу казалось, что команда Паркера обречена на вылет. Сейчас уже такого ощущения нет. И даже без Митровича, который представлялся альфой и омегой в атаке, «Фулхэм» неплохо играет впереди.



Думаю, «Ман Сити», притом что является явным фаворитом, не обойдётся без ошибок. В этом матче я предлагаю «обе забьют».