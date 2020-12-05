«Севилья» – «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Севилья» – «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Севильи» с нулевой форой за 1.93.



«Обе команды уже имеют небольшое отставание от лидеров чемпионата. Так, «Реал Сосьедад» с первого места оторвался от них уже на семь очков. Это мотивирует оба клуба на зарабатывание очков в каждом туре. Однако эта мотивация, видимо, работает пока только на «Севилью».



Хозяева поля этого матча побеждают уже три тура подряд. До этого у них были проблемы, частые поражения и ничьи. Но сейчас ситуация выправилась, и «Севилья» вошла в пятерку лучших команд Примеры на данный момент.



Правда, в этих трех победных турах команде Лопетеги повезло с соперниками. Они были из нижней части турнирной таблицы. До этого, с более сильными командами «Севилья» играла не так уверенно. Так что матч с «Реалом» покажет, насколько хорошую форму набрал этот клуб.



А вот «Реал», наоборот, перестал побеждать в чемпионате в последнее время. У команды Зидана началась черная полоса, которая даже может привести к увольнению француза из мадридского клуба. Причем в последних матчах «Реал» как раз-таки проиграл тоже относительно слабым командам, которые идут ниже середины таблицы.



Конечно, на выступления обоих клубов сильно влияет Лига чемпионов. Проблемы «Реала» транслируются и на этот еврокубок. В группе у мадридцев очень запутанная ситуация. У «Севильи» в этом плане нет головной боли. Она еще в прошлом туре обеспечила себе выход из группы. Единственная осечка произошла у севильцев в последнем туре. Они проиграли «Челси» со счетом 0:4. Однако я считаю, что это исключение из правил. В остальных матчах «Севилья» стабильно побеждала или играла вничью.



Думаю, у «Реала» сейчас слишком много проблем. Состав часто меняется, не все игроки играют в командный футбол. Много футболистов находится в лазарете у «Реала». «Севилья» сейчас просто собрана и уверена в своих силах. Думаю, ей удастся победить в этой игре».