«Амур» — «Витязь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Витязь».



Ставка: ничья за 4.10.



«Игра будет интересная. Подольчане на выезде со счётом 2:1 обыграли ХК «Сибирь», но в Хабаровске они могут и уступить, скорее всего, в дополнительное время или в серии послематчевых бросков.



«Амур» не так давно крупно разделался со «Спартаком» — 6:2. Но затем уступил ХК «Сочи» и ярославскому «Локомотиву» — 2:3 и 3:4 соответственно. Как видим, поединки были весьма упорными. Хабаровчанам немного не повезло, а в этот раз все может получиться и сложиться в их пользу. Как раз дома-то они победят но вне основного времени матча.



«Витязь» обычно хорошо и уверенно сражается даже на выезде, но у них был очень тяжёлый переезд через всю страну, на другой конец света. Будет вязкая игра, можно сказать тяжёлая. Больше пяти шайб мы вряд ли увидим. Возьмите, кто желает, точный счёт, скажем, 3:2 в пользу «Амура». Они обычно всегда так минимально играют, если не брать во внимание матч со «Спартаком», — сказал Кожевников.