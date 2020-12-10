Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после группового этапа

Вчера определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. К сожалению, российские клубы не попали в число 16 лучших клубов Европы. Эксперты назвали фаворита после группового этапа.



По оценке аналитиков, главный претендент на победу — действующий победитель турнира мюнхенская «Бавария», поставить на её победу можно с коэффициентом 3.70. Чуть ниже шансы «Манчестер Сити» (5.20) и «Ливерпуля» (7.00).



За 10.50 можно поставить на чемпионство «ПСЖ», а за 14.00 — на «Ювентус». Коэффициентом 15.00 букмекеры оценили вероятность победы в Лиге чемпионов мадридского «Реала» и «Челси», а на «Барселону» можно сделать ставку за 17.00. Недалеко и «Атлетико» — на команду Диего Симеоне принимают ставки с коэффициентом 18.00, как и на дортмундскую «Боруссию».



Далее идут «РБ Лейпциг» (23.00), «Аталанта» (35.00), «Севилья» (40.00) и «Боруссия» из Менхенгладбаха (60.00). Эксперты считают, что меньше всего шансов выиграть турнир у «Лацио» (80.00) и «Порту» (110.00).



Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 14 декабря.