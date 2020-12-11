«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ в Магнитогорске

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.42.



«О, такие матчи мы любим, очень интересная встреча. 1 декабря уральцы разгромили москвичей на их льду со счётом 6:2. Думаю, теперь победят бело-голубые. Возьмут, так сказать, реванш.



«Магнитка» уступила в своей предыдущей встрече со счётом 0:3 казанскому «Ак Барсу». А динамовцы как раз выиграли у минских одноклубников — 3:2. Обе команды проводили выездные поединки. Москвичи на подъёме, желания у них больше, им надо отрываться от «Спартака» и догонять как раз минский клуб.



Думаю, игра подопечных Владимира Крикунова стала поинтереснее, звено заработало. Дмитрий Кагарлицкий забрасывает чаще и больше. Сталевары в последнее время также стали почаще удаляться, а москвичи хорошо реализуют большинство, если оно у них есть. Всё это в совокупности и приведёт к успеху московского клуба во встрече в Магнитогорске. Предположу, что с преимуществом в одну шайбу и в основное время матча», — сказал Кожевников.