«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на мадридское дерби в чемпионате Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид в 13-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.75.



«Реал» у себя дома, на маленьком стадионе «Альфредо ди Стефано», сыграет против «Атлетико», который сейчас лидирует в чемпионате Испании. В последних семи турах «матрасниками» одержано семь побед, и в этих семи матчах пропущен всего один гол. Кроме того, в Лиге чемпионов «Атлетико» удачно сыграл против «Зальцбурга». Единственная игра «Зальцбурга» в Лиге чемпионов, когда не удалось забить, хотя моменты были. Факт остаётся фактом: «Атлетико» сыграл организованно, качественно и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.



В чемпионате Испании, как мы видим, «Реал» начал потихоньку добирать. Матч с «Севильей», во многом определяющий для Зинедина Зидана, был выигран — там мадридцы сыграли качественно. После этого в решающем матче Лиги чемпионов ничего не пропустили от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Это тоже событие, так как немцы в этой Лиги чемпионов практически всем забивали.



По сути, сейчас встречаются две команды, у которых всё в порядке с организацией, с составами. Сложно предположить, как будет развиваться эта встреча, но нынешнее состояние «Атлетико» убеждает меня в том, что команда — пусть и не фаворит, но у неё будут ресурсы и возможности, чтобы против такого мадридского «Реала» сыграть правильно.



Если Симеоне не начнёт чудить, а за последние лет 10 за ним этого не наблюдалось, то «Атлетико» выставит свои капканы и поэтому может и не проиграть «Реалу». Если посмотреть последние матчи, то они получаются не очень результативными. Стало быть, «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.75 — вот мой прогноз на мадридское дерби. Верю, что мадридское «Атлетико» сумеет сыграть правильно и не проиграет «Реалу», и, как следствие, не уступит первое место в таблице».