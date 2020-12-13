«Арсенал» — «Бернли»: прогноз Дениса Казанского на матч 12-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Арсенал» — «Бернли».
Ставка: обе забьют — нет за 1.85.
«Думаю, нас ждет нерезультативный футбол. Можно сыграть «обе забьют – нет». И вот какие причины.
Во-первых, «Бернли» не забивает в последних трех матчах на выезде. Им результат впереди особо и не нужен. Главное – оборона. А здесь Тарковски и Ми, наконец, играют вместе, что очень важно для обороны Шона Дайча. Что и показывают результаты: хорошая игра с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном» – подтверждение.
Во-вторых, «Арсенал» забивает крайне мало: 2 мяча в последних 7 встречах. Да, только что был «Дандлок», но это совсем другая лига (в прямом и переносном смысле). Думаю, у «Арсенала» вполне могут быть проблемы в этой игре. Особенно с учетом не лучшей формы игроков атаки хозяев.
Первый раз на этот стадион придут зрители. А это может стать хорошим фактором для победы «Арсенала». А для «Бернли» будет главным не проиграть и сделать то, что было на «Терф Мур» в прошлом сезоне. А там было по нулям. «Обе забьют – нет» – вариант для этого матча».
- 13 декабря 2020
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