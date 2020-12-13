ЦСКА – «Урал»: прогноз Максима Калиниченко на матч 18-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Урал».



Ставка: обе забьют за 2.15.



«ЦСКА сейчас на третьем месте. Не так давно он лидировал в чемпионате. Однако в трёх последних турах «армейцы» не смогли одержать победу. Они сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и «Химками» (2:2), а также уступили «Рубину» — 0:2. Уже по ничейным результатам видно, что команда Гончаренко испытывает сейчас проблемы. Потери очков в этих матчах были весьма необязательными для ЦСКА.



Сейчас «армейцы» находятся в эмоциональном упадке. Здесь большую роль играют выступления команды в Лиге Европы. Там ЦСКА поставил антирекорд, ни разу не победив в групповом этапе. Ранее он считался одним из фаворитов в группе. Однако подопечные Гончаренко заняли последнее место, проиграв борьбу загребскому «Динамо» и «Вольфсбергу».



Ещё недавно «Урал» создавал впечатление команды, которая будет идти в середине таблицы РПЛ уж точно. Однако сейчас он всё ещё располагается рядом с зоной вылета. Идут уральцы на 12-м месте с 19 очками. Они уже немного отстали от команд выше. Подопечным Матвеева нужно побеждать несколько раз подряд, чтобы подняться хотя бы на две-три строчки.



Хотя до последнего тура «Урал» играл весьма уверенно. Он не проигрывал на протяжении пяти матчей в РПЛ. За это время уральцы в том числе устояли в игре со «Спартаком» (2:2). Однако в последнем туре они проиграли в одну калитку «Зениту» — 1:5. В матче с ЦСКА мы, думаю, снова увидим уверенный «Урал», который будет активно убегать в атаки.



Я сейчас не уверен в ЦСКА. В другой ситуации, он бы, наверное, легко победил. Однако и у команды Гончаренко сейчас проблемы, и уральцы могут навязать борьбу. Между командами, я считаю, будет перестрелка голами. Несколько мячей они точно забьют. Так что предложу поставить на то, что оба клуба забьют в этой игре».