Эксперты назвали наиболее вероятного соперника «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне пройдут жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы узнает единственный представитель России — «Краснодар». Букмекеры принимают ставки на то, кто достанется команде Мурада Мусаева.
Южане попали в число несеяных при жеребьёвке. По оценке аналитиков, у краснодарцев больше всего шансов встретиться с «Вильярреалом», на такой расклад можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. За 11.00 можно поставить на «Тоттенхэм» или «Хоффенхайм». На пару «Краснодар» — «Динамо» Загреб можно сделать ставку с коэффициентом 11.50.
Поставить на «ПСВ» или «Наполи» можно с коэффициентом 12.00, а за 12.50 предлагается сделать ставку на то, что соперником команды Мусаева станет «Лестер». Вероятность встречи с «МЮ», «Рейнджерс», «Аяксом» или «Брюгге» букмекеры оценили коэффициентом 13.00. За 13.50 можно поставить на пару «Краснодар» — «Рома».
Эксперты считают, что меньше всего шансов сыграть с «Краснодаром» в первом раунде плей-офф Лиги Европы у «Милана» (14.00), «Арсенала» и «Байера» (по 15.50).
Жеребьёвка начнётся в 15:00 по московскому времени.
- 14 декабря 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:12
-
05:44
-
00:00
- 13 декабря 2020
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
21:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15