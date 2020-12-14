Эксперты назвали наиболее вероятного соперника «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в Ньоне пройдут жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы узнает единственный представитель России — «Краснодар». Букмекеры принимают ставки на то, кто достанется команде Мурада Мусаева.



Южане попали в число несеяных при жеребьёвке. По оценке аналитиков, у краснодарцев больше всего шансов встретиться с «Вильярреалом», на такой расклад можно сделать ставку с коэффициентом 10.00. За 11.00 можно поставить на «Тоттенхэм» или «Хоффенхайм». На пару «Краснодар» — «Динамо» Загреб можно сделать ставку с коэффициентом 11.50.



Поставить на «ПСВ» или «Наполи» можно с коэффициентом 12.00, а за 12.50 предлагается сделать ставку на то, что соперником команды Мусаева станет «Лестер». Вероятность встречи с «МЮ», «Рейнджерс», «Аяксом» или «Брюгге» букмекеры оценили коэффициентом 13.00. За 13.50 можно поставить на пару «Краснодар» — «Рома».



Эксперты считают, что меньше всего шансов сыграть с «Краснодаром» в первом раунде плей-офф Лиги Европы у «Милана» (14.00), «Арсенала» и «Байера» (по 15.50).



Жеребьёвка начнётся в 15:00 по московскому времени.