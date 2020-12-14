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Букмекеры назвали шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы

Букмекеры назвали шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 14 декабря, в Швейцарии состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги Европы. По её итогам «Краснодар» в 1/16 финала сыграет с загребским «Динамо».

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выиграть Лигу Европы коэффициентом 50.00. Российский клуб делит 17-21-е места в списке претендентов вместе с «Брюгге», «Рейнджерс», «Гранадой» и киевским «Динамо». Шансы соперника краснодарцев — загребского «Динамо» — аналитики оценили коэффициентом 150.00.

Фаворит букмекеров — «Тоттенхэм», на команду Жозе Моуринью можно поставить с коэффициентом 6.50. Далее идут «МЮ» (7.00), «Арсенал» (9.00), «Милан» (12.00), «Лестер» (13.00) и «Наполи» (15.00).

Результаты жеребьёвки:

«Вольфсберг» (Австрия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)
«Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия)
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия)
«Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Славия» (Чехия) — «Лестер Сити» (Англия)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания)
«Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия)
«Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия)
«Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия)
«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтёр» (Украина)
«Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды)
«Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды).

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 26 февраля.

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